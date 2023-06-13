Тренеру «Ахмата» Ташуеву проведут операцию на колене 5 июля

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» сообщил, что ему предстоит операция из-за проблем с коленом.

«Изначально операция планировалась 5 июня, но у меня поднялась температура. Были вынуждены перенести операцию на колене на 5 июля. Сейчас дискомфорт в колене есть, но в целом, все нормально», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года, сменив на посту Андрея Талалаева. Под руководством специалиста команда провела 20 матчей в РПЛ и одержала 11 побед.

«Ахмат» с 50 очками занял пятое место в чемпионате России-2022/23. Это повторение лучшего результата в истории клуба из Грозного.