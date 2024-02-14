Булыкин считает, что «Локомотив» должен быть в тройке по итогам сезона в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил результаты железнодорожников в первой половине сезона.

«Результаты не супер, но в то же время хорошие, над которыми можно работать, хорошая плотность в таблице, можно в ближайших играх сделать хорошо. Я думаю, что «Локомотив» должен быть в тройке в конце сезона, и по составу, и по задачам все вполне возможно. Пару матчей выиграть, и будешь рядом», — цитирует Булыкина ТАСС.

«Локомотив» с 31 очком занимает четвертое место в РПЛ после 18 туров. В первом туре после возобновления сезона железнодорожники на выезде сыграют с «Динамо».