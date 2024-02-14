Булыкин назвал Кассьерру одним из лучших игроков РПЛ в первой части сезона

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выделил форварда «Зенита» Матео Кассьерру в первой половине сезона РПЛ.

«Топ-3 футболиста РПЛ по итогам первой части сезона? Я смотрю всех нападающих и бомбардиров. Когда футболист забивает много голов, то обращаешь на него внимание. Наверное, отмечу нападающего «Зенита» Матео Кассьерру. Остальных назову после сезона, потому что нужно оценивать на отрезке всего чемпионата, а не на половине», — цитирует Булыкина ТАСС.

26-летний колумбиец с 14 голами в 16 матчах лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после 18 туров. В начале февраля «Зенит» продлил контракт с Кассьеррой до 2027 года.