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14 февраля, 11:00

Абаскаль заявил, что рассчитывает надолго остаться в России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что планирует надолго остаться в России.

«Можно ли считать, что имя Николай для ребенка — это намек на то, что я в России надолго? Да, конечно. Надеюсь, что так и будет. Наша работа может отправить нас куда угодно, но он родился в России, это уже навсегда», — цитирует Абаскаля matchrv.ru.

34-летний испанец возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под его руководством завоевали бронзовые медали в РПЛ. В текущем розыгрыше «Спартак» после 18 туров с 30 очками занимает пятое место в РПЛ.

До «Спартака» Абаскаль возглавлял «Базель», «Волос», «Асколи», «Лугано» и «Кьяссо», а также входил в тренерский штаб «Севильи».

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2016477_Moj_syn_rodilsa_v_Rossii_Nadejus_ja_zdes_nadolgo_Intervju_Giljermo_Abaskala?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Классен не хочет покидать «Спартак», несмотря на интерес команды ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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