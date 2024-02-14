Абаскаль заявил, что рассчитывает надолго остаться в России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что планирует надолго остаться в России.

«Можно ли считать, что имя Николай для ребенка — это намек на то, что я в России надолго? Да, конечно. Надеюсь, что так и будет. Наша работа может отправить нас куда угодно, но он родился в России, это уже навсегда», — цитирует Абаскаля matchrv.ru.

34-летний испанец возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под его руководством завоевали бронзовые медали в РПЛ. В текущем розыгрыше «Спартак» после 18 туров с 30 очками занимает пятое место в РПЛ.

До «Спартака» Абаскаль возглавлял «Базель», «Волос», «Асколи», «Лугано» и «Кьяссо», а также входил в тренерский штаб «Севильи».