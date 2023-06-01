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Сегодня, 08:03

Булыкин: «Клубам РПЛ нужно развивать наших ребят»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что летом клубам РПЛ стоит отказаться от приобретения легионеров среднеего уровня.

«Я надеюсь, наши клубы обратят внимание на свои кадры. Сейчас нельзя приобрести в Россию легионеров высокого уровня. Я понимаю, позвать одного-двух сильных иностранцев, которые тянули бы за собой остальных. Но это проблематично. А покупать обычных футболистов не вижу смысла. Их придется адаптировать, наигрывать год-два. Лучше доверять свои игрокам. Сейчас нет прежних стимулов — даже первое место в РПЛ не дает Лиги чемпионов и денег. Поэтому нужно развивать наших ребят. И тогда через год-два появятся клубы, укомплектованные талантливыми российскими игрокам. Это понравится и болельщикам, и тренерам сборной, и руководителям РФС.

Сейчас больше начали обращать внимание на молодежь. А те, кто покупает легионеров, думает не о футболе, а о чем-от другом. Люди из Сербии, Хорватии, Африки нигде не получат такой зарплаты, как в России. Поэтому все рвутся сюда, пусть даже наши клубы не играют в еврокубках. Деньги — главный стимул, Россия платит и платит. Сократили бы эти зарплаты вдвое, дали бы их нашим игрокам — они показали бы футбол не хуже. А у нас набивают цену, переплачивают. Когда руководители всех клубов поймут, что надо делать ставку на россиян, уменьшать зарплаты, тогда начнется прогресс в российском футболе. Он будет более рентабельным и конкурентным», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-igroki-iz-serbii-horvatii-afriki-nigde-ne-poluchat-takoj-zarplaty-kak-v-rossii/
Дмитрий Булыкин
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
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Квинси Промес

Спартак

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