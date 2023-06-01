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Радимов прокомментировал возможный переход Чистякова в «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слухи о возможном трансфере защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова в «Локомотив».

«Во-первых, я слышал опровержение этой новости от его агента. Во-вторых, Чистяков в последних матчах играл постоянно.

Понятно, что всем хочется играть постоянно. И для «Локомотива» Чистяков был бы, конечно, отличным усилением, потому что сейчас у них в защите явные проблемы. Но, повторюсь, я вижу его уход из «Зенита» маловероятным, если только ему на замену в планах кто-то есть», – цитирует Радимова «РБ Спорт».

Ранее об интересе московского клуба сообщил «РБ Спорт». Отмечается, что «Зенит» не готов отпускать своего игрока.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел 22 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись резульативными действиями. Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chistyakov-mozhet-pokinut-zenit/
Владислав Радимов
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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