«Спартак» сыграет с «Торпедо» в форме с классическим ромбом

Футболисты «Спартака» выйдут на домашнюю игру 15-го тура РПЛ против «Торпедо» в особенной форме, сообщает пресс-служба клуба.

«В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории. Именно поэтому в классическом московском дерби с черно-белыми «Спартак» сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри», — говорится в заявлении.

«Спартак» занимает в таблице второе место с 29 очками, «Торпедо» идет последним, набрав 6 очков.

Матч пройдет 30 октября в Москве на «Открытие Арене». Начало встречи — в 16.30 (мск).