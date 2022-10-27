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Сегодня, 20:22

«Спартак» сыграет с «Торпедо» в форме с классическим ромбом

Иван Шитик
Корреспондент
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Ретро-форма «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

Футболисты «Спартака» выйдут на домашнюю игру 15-го тура РПЛ против «Торпедо» в особенной форме, сообщает пресс-служба клуба.

«В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории. Именно поэтому в классическом московском дерби с черно-белыми «Спартак» сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри», — говорится в заявлении.

«Спартак» занимает в таблице второе место с 29 очками, «Торпедо» идет последним, набрав 6 очков.

Матч пройдет 30 октября в Москве на «Открытие Арене». Начало встречи — в 16.30 (мск).

Источник: https://spartak.com/news/2022-10-27-spartak_sygrayet_s_torpedo_v_forme_s_klassicheskim_rombom/
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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«Спартак» сыграет в ретро-форме с «Торпедо»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Владимир Сычевой

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 11
Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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 11
П
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Спартак

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