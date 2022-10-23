В «Динамо» посвятили победу над «Локомотивом» Льву Яшину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб посвящает победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ Льву Яшину.

«Конечно, победу посвящаем Льву Яшину, — цитирует Пивоварова ТАСС. — Очень важная игра для нас, у нас хорошая структура игры. Мы доминировали весь матч, много было возможностей, моментов, Федя Смолов забил 100-й гол. В общем, для «Динамо» сегодня праздник».

Футболисты «Динамо» провели матч в специальной форме черного цвета в честь дня рождения бывшего голкипера клуба и сборной СССР Льва Яшина, родившегося 22 октября 1929 года.

Команда располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 23 очка.