Булыкин: «Переход в «Зенит» — шаг вперед для Глушенкова»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил потенциальный переход форварда железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Станет ли удивлением переход Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»? Для меня нет. Любой футболист хочет выжать максимум из карьеры. И здесь все время борьба за чемпионство, за кубок и зарплата намного выше. Если это будет предложение, то он перейдет в «Зенит». Я не думаю, что его что-то связывает с «Локомотивом». У него, наверняка есть отступные в контракте. Поэтому, если будет хорошее предложение, то он поедет улучшать свою карьеру», — заявил Булыкин «Спорт День за Днем».

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. 10 июня появилась информация, что Глушенков ведет переговоры с «Зенитом».