Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового

Игрок академии «Спартака» Арсений Аршавин забил мяч прямым ударом с углового во время игры с командой «Виста джуниор» во Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева среди футболистов не старше 2012 года рождения. Встреча завершилась со счетом 14:1 в пользу красно-белых.

11-летний сын экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина закрутил мяч с углового.

Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

Аршавин-старший сыграл за «Зенит» 376 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 108 голевых передач.