Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового
Игрок академии «Спартака» Арсений Аршавин забил мяч прямым ударом с углового во время игры с командой «Виста джуниор» во Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева среди футболистов не старше 2012 года рождения. Встреча завершилась со счетом 14:1 в пользу красно-белых.
11-летний сын экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина закрутил мяч с углового.
Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.
Аршавин-старший сыграл за «Зенит» 376 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 108 голевых передач.
Источник: Telegram-канал FONBET Кубка России
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|6.04
|14:00
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|6.04
|16:30
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|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
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|14:00
|
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|- : -
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|16:30
|
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|7.04
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Динамо
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Спартак
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Маркус Вендел
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|И
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