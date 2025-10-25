Бухаров — о срыве трансфера из «Зенита» в «Рубин»: «Спаллетти сказал, чтоб Курбан положил ему 8 миллионов и забирал»
Бывший нападающий сборной России Александр Бухаров на подкасте полузащитника «Рубина» Олега Иванова вспомнил, как не сумел вернуться в казанский клуб из «Зенита».
— Три с половиной года я пробыл по контракту. Я хотел перейти обратно в «Рубин». Меня купили получается... Ну не буду говорить сумму.
— Оно нам и неинтересно. Она еще не до конца освоена. Ты еще ее пилишь
— Не я пилю уже. Такой был разговор — год проходит, я говорю: «Все, я не играю. Спаллетти, давай отпускай меня». Он такой: «Пусть этот Курбан положит мне 8 миллионов и забирает». А он прямо такой злой был. Бекиевича ненавидел, злился. Соперничество такое тренерское было. «Рубин» согласился заплатить эти деньги. Решение на уровне Раиса (главы — прим. «СЭ») республики принималось. Я полетел в Москву, зашел на форум уже, написал, что возвращаюсь, очень обрадовался. Просидел в Москве до шести утра, последний день заявочного окна. Потом агент мой выходит и говорит, что не получилось, — сказал Бухаров.
Бухаров перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2010 году. Он провел за сине-бело-голубых 81 матч, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. В 2014 году форвард перебрался в «Ростов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0