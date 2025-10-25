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25 октября 2025, 14:55

Бухаров — о срыве трансфера из «Зенита» в «Рубин»: «Спаллетти сказал, чтоб Курбан положил ему 8 миллионов и забирал»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Александр Бухаров на подкасте полузащитника «Рубина» Олега Иванова вспомнил, как не сумел вернуться в казанский клуб из «Зенита».

— Три с половиной года я пробыл по контракту. Я хотел перейти обратно в «Рубин». Меня купили получается... Ну не буду говорить сумму.

— Оно нам и неинтересно. Она еще не до конца освоена. Ты еще ее пилишь

— Не я пилю уже. Такой был разговор — год проходит, я говорю: «Все, я не играю. Спаллетти, давай отпускай меня». Он такой: «Пусть этот Курбан положит мне 8 миллионов и забирает». А он прямо такой злой был. Бекиевича ненавидел, злился. Соперничество такое тренерское было. «Рубин» согласился заплатить эти деньги. Решение на уровне Раиса (главы — прим. «СЭ») республики принималось. Я полетел в Москву, зашел на форум уже, написал, что возвращаюсь, очень обрадовался. Просидел в Москве до шести утра, последний день заявочного окна. Потом агент мой выходит и говорит, что не получилось, — сказал Бухаров.

Бухаров перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2010 году. Он провел за сине-бело-голубых 81 матч, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. В 2014 году форвард перебрался в «Ростов».

Источник: Подкаст Олега Иванова
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Александр Бухаров
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
Лучано Спаллетти
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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