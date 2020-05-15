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Будут ли показывать матчи РПЛ другие каналы? Отвечает Дюков

14:26
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после Исполкома организации ответил на вопрос о том, как будут показывать матчи чемпионата России.

— Как будут показывать матчи? Может ли быть показ на других федеральных каналах?

— Этот вопрос не относится к компетенции РФС. Это предмет договоренности РПЛ с «Матч ТВ». Если они договорятся о передаче трансляций другим федеральным каналам — это их дело. Мне о таких переговорах ничего неизвестно. (Дмитрий Зеленов)

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