"Буду заниматься делами клуба более плотно". Михайлов - о назначении в "Спартак"

Новый заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов заявил, что будет заниматься делами клуба более плотно. О назначении функционера на данный пост было объявлено 14 мая, а сегодня утром он был представлен команде.

- Я вхожу в совет директоров с 2004 года, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Михайлова. – Но прежде чаще имел дело с цифрами на бумаге. А теперь буду заниматься делами клуба более плотно.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.

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