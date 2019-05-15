"Буду заниматься делами клуба более плотно". Михайлов - о назначении в "Спартак"

Новый заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов заявил, что будет заниматься делами клуба более плотно. О назначении функционера на данный пост было объявлено 14 мая, а сегодня утром он был представлен команде.
- Я вхожу в совет директоров с 2004 года, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Михайлова. – Но прежде чаще имел дело с цифрами на бумаге. А теперь буду заниматься делами клуба более плотно.
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-05-15-sergey_mikhaylov_i_tomas_tsorn_predstavleny_komande/
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