Мойзес сообщил, что из-за травмы выбыл до конца сезона-2025/26

Защитник ЦСКА Мойзес сообщил, что из-за травмы пропустит остаток сезона-2025/26.

«К сожалению, я пишу, чтобы сообщить не очень хорошие новости. Из-за травмы, полученной в субботней игре, я не смогу помочь команде в заключительном отрезке сезона. Я полностью посвящу себя восстановлению и вернусь в следующем сезоне в лучшей форме», — написал 31-летний бразильский футболист в соцсети.

Мойзес получил травму в выездном матче 27-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0).

В сезоне-2025/26 защитник в 31 матче забил два гола и отдал три результативные передачи. Он играет за ЦСКА с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Ранее в текущем сезоне футболист пропустил два матча команды из-за мышечной травмы.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max