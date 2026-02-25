Нино объявил причину, по которой может уйти из «Зенита»

Защитник «Зенита» Нино рассказал о причине, которая может подтолкнуть его к возвращению в Бразилию.

«Скажу так: я знаю, что очень по-хорошему уезжал из Бразилии — мой переход в «Зенит» прошел в позитивном ключе. У меня остались прекрасные отношения с моим прежним клубом «Флуминенсе». Также знаю, что и у него, и у других бразильских клубов может сохраняться интерес ко мне, чтобы однажды заключить контракт. К тому же есть ощущение, что моему сыну, у которого синдром Дауна, в определенных случаях было бы лучше и полезнее, чтобы вся семья находилась в сборе. Чтобы сын, в том числе для лучшего развития, был под вниманием всех близких», — приводит слова Нино matchtv.ru.

Нино играет за «Зенит» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 в 17 матчах он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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