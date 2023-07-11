Бразильский игрок ЦСКА Роша готов изучить предложение о получении российского гражданства
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о возможности получения гражданства России.
«Точно бы изучил это предложение. В таком случае сел бы вместе с супругой и все обсудил. Но если представится возможность, то почему бы нет?» — цитирует Рошу RT.
Также футболист не исключил, что спустя несколько лет может сыграть за сборную России.
«Кто знает? Обдумаем эту тему. Готовы ли сыграть вместе с Соболевым? Конечно. Никаких проблем с ним нет. Что случилось, то случилось. Мы давно перевернули страницу», — добавил он.
Бразильский футболист выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний защитник провел 22 матча за армейцев в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
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|П
|+/-
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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