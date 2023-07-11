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Бразильский игрок ЦСКА Роша готов изучить предложение о получении российского гражданства

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о возможности получения гражданства России.

«Точно бы изучил это предложение. В таком случае сел бы вместе с супругой и все обсудил. Но если представится возможность, то почему бы нет?» — цитирует Рошу RT.

Также футболист не исключил, что спустя несколько лет может сыграть за сборную России.

«Кто знает? Обдумаем эту тему. Готовы ли сыграть вместе с Соболевым? Конечно. Никаких проблем с ним нет. Что случилось, то случилось. Мы давно перевернули страницу», — добавил он.

Бразильский футболист выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний защитник провел 22 матча за армейцев в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1172987-rosha-grazhdanstvo-rossiya
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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 - : -
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