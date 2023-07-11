Тошич рассказал, что хотел бы стать тренером ЦСКА или советником клуба

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что со слезами на глазах уходил из российского клуба.

«Я очень хорошо чувствовал себя в России, это мой дом, как и Сербия. Я плакал как ребенок, когда уезжал из Москвы. Мы беседовали по новому контракту, но не смогли договориться и честно признались, что надо уходить на хорошей ноте. Когда закончу с футболом, точно вернусь в этот город», — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

Также он ответил на вопрос, видит ли себя тренером ЦСКА.

«Пока не знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Хочу, чтобы моя дальнейшая судьба была связана с ЦСКА. Может, стану либо тренером, либо советником клуба», — добавил экс-футболист армейцев.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2023 году сербский футболист перешел в греческую «Ламию».