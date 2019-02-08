Брайн Идову: "В Перми приходилось жить на "дошираках"

Защитник "Локомотива" Брайн Идову в интервью "Известиям" рассказал о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться во время выступления за "Амкар". Нигериец с 2010 по 2018 год играл за основной состав пермского клуба.
– В Перми бывали случаи, когда приходилось перебиваться от зарплаты до зарплаты или даже занимать деньги?
– Такие моменты, наверное, были в дубле, когда нам задерживали выплаты. Приходилось жить на "дошираках". Как только зарплата приходила, сразу летели суши есть. Когда попал в основу и подписал нормальный контракт, у меня голову не снесло и я не стал тратить деньги налево и направо. Так что бывало скорее так, что я одалживал ребятам. Для нас задержки в 2–4 месяца уже стали привычными. Но мы лояльно к этому относились, потому что в итоге всё отдавали. Только под конец, когда клуб уже развалился, какие-то суммы нам так и не выплатили.
– Серьезные суммы?
– Три заплаты, премиальные за несколько побед и одну ничью.
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https://iz.ru/842833/sevastian-terletckii/v-permi-prikhodilos-zhit-na-doshirakakh