Брайн Идову: "Никогда не ждал вызова из сборной России"

Защитник "Локомотива" Брайн Идову в интервью "Известиям" объяснил, почему решил выступать за сборную Нигерии. По его словам, о возможном выступлении за сборную России не задумывался.

– Когда в 2018 году вы сделали выбор в пользу сборной Нигерии, то, наверное, сразу понимали, что в будущем потеряете в зарплате и можете лишиться игрового времени в РПЛ из-за статуса легионера. Почему вы пошли на этот шаг?

– Потому что, с другой стороны, была возможность поехать на чемпионат мира, сыграть за родину своего отца. Я просто не мог отказаться от такого шанса. Миллионы парней мечтают сыграть на чемпионате мира, и далеко не всем это удавалось. Я буду вспоминать об этом всю свою жизнь. Думаю, осуществленная мечта стоит того, чтобы я стал легионером в РПЛ.

– После того как карьеру в национальной команде завершил Юрий Жирков, который играет на вашей позиции, не возникала мысль, что могли бы выступать за сборную России?

– Сейчас уже об этом не думаю. У России есть Константин Рауш, Дмитрий Комбаров, Эльмир Набиуллин – все они могут сыграть на этой позиции. Я никогда и не ждал вызова от российской сборной. А после того как попал в национальную команду Нигерии, о других вариантах даже не задумывался.