«Браво, парни. Вы сотворили историю!» «Тамбов» подвел итоги сезона в РПЛ

«Тамбов» в Instagram подвел итоги сезона в чемпионате России.

— Это был невероятно сложный и интересный сезон, — говорится в сообщении. — Но ни на одну секунду не возникало сомнений в том, что мы команда!

«Тамбов» — это история про настоящий коллектив, настоящих мужчин, лучших футболистов, характер и силу воли! Браво, парни! Вы сотворили историю!