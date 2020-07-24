«Браво, парни. Вы сотворили историю!» «Тамбов» подвел итоги сезона в РПЛ
13:51
«Тамбов» в Instagram подвел итоги сезона в чемпионате России.
— Это был невероятно сложный и интересный сезон, — говорится в сообщении. — Но ни на одну секунду не возникало сомнений в том, что мы команда!
«Тамбов» — это история про настоящий коллектив, настоящих мужчин, лучших футболистов, характер и силу воли! Браво, парни! Вы сотворили историю!
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
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