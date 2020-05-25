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Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в Дагестане

09:08
Алексей и Антон Миранчуки. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алексей и Антон Миранчуки. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Игроки сборной России Алексей и Антон Миранчуки, а также Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения, сообщает Twitter сборной России.

Всего коронавирус в Дагестане выявили у 4 095 человек. Суточный прирост составил 113 заболевших. В общее число зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 входят 3 267 случаев выздоровления.

Тем временем, в Дагестан для ликвидации вспышки коронавируса доставили перспективные препараты. Сейчас решается также вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

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