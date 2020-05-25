Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в Дагестане
Игроки сборной России Алексей и Антон Миранчуки, а также Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения, сообщает Twitter сборной России.
Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трёх насёленных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения.— Сборная России (@TeamRussia) May 25, 2020
Всего коронавирус в Дагестане выявили у 4 095 человек. Суточный прирост составил 113 заболевших. В общее число зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 входят 3 267 случаев выздоровления.
Тем временем, в Дагестан для ликвидации вспышки коронавируса доставили перспективные препараты. Сейчас решается также вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.