Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в Дагестане

Игроки сборной России Алексей и Антон Миранчуки, а также Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения, сообщает Twitter сборной России.

Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трёх насёленных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения. — Сборная России (@TeamRussia) May 25, 2020

Всего коронавирус в Дагестане выявили у 4 095 человек. Суточный прирост составил 113 заболевших. В общее число зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 входят 3 267 случаев выздоровления.

Тем временем, в Дагестан для ликвидации вспышки коронавируса доставили перспективные препараты. Сейчас решается также вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.