Пивоваров — об Овечкине: «Он придет на матчи, если сможет»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, почему на поле в Братском Кубке не выйдет форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Мы объявили тех ветеранов и знаменитостей, которые примут участие. Мы понимаем, что этот турнир имеет важное значение для подготовки. Мы готовимся серьезно. Участие звезд будет ограничено. Это будут бывшие профессиональные футболисты. Александр, если сможет, придет на наши игры», — сказал Пивоваров журналистам.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).