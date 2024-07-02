Лунев дебютирует за «Динамо» на Братском Кубке
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, кто будет играть в воротах бело-голубых в Братском Кубке.
«Увидим дебют Андрея Лунева», — скзаал Личка журналистам.
В прошлом сезоне голкипер выступал за «Карабах», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Азербайджана. 32-летний вратарь подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на год.
Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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