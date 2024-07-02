Жемалетдинов сыграет за ЦСКА в Братском Кубке
Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил, что бывший полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов примет участие в Братском Кубке.
«Да, Жемалетдинов будет играть в этом турнире. Он с нами тренируется», — сказал Николич журналистам.
Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).
В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Его контракт с клубом истек 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Ранее «СЭ» сообщил, что Жемалетдинов договорился с ЦСКА, соглашение должно быть подписано в ближайшее время. Рифат тренируется с армейцами и уже участвовал в товарищеском матче красно-синих с «Шинником».
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