Источник: нападающий ЦСКА Койта договорился о переходе в турецкий «Генчлербирлиги»

Форвард ЦСКА Секу Койта может перейти в турецкий «Генчлербирлиги», сообщает журналист Резат Джан Озбудак.

По информации источника, 25-летний малиец уже дал свое согласие на трансфер. Сейчас «Генчлербирлиги» занимается оформлением визы для форварда армейцев.

Койта выступает за ЦСКА с лета 2024 года. Он провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

