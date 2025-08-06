Футбол
6 августа, 22:56

Источник: нападающий ЦСКА Койта договорился о переходе в турецкий «Генчлербирлиги»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Секу Койта.
Фото ФК ЦСКА

Форвард ЦСКА Секу Койта может перейти в турецкий «Генчлербирлиги», сообщает журналист Резат Джан Озбудак.

По информации источника, 25-летний малиец уже дал свое согласие на трансфер. Сейчас «Генчлербирлиги» занимается оформлением визы для форварда армейцев.

Койта выступает за ЦСКА с лета 2024 года. Он провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

  • rac135

    Бегут жеребята от старых меринов))

    07.08.2025

  • Бергкамп 10

    все эти леги ушедшие посредственные . влашич тот последний лег в составе , чья продажа была ощутима. Роша конечно тоже потеря

    07.08.2025

  • Алекс1982

    Да что ЦСКА творит?Самые толковые-Роша,Файзуллаев,Койта ушли или уходят,дятлы типа Шуманского,Алеррандро,Кругового играют.

    07.08.2025

  • Звездоносец

    Койта хуже Шуманского и Алеррандро ? А быть хуже деревянного Мусаева -это нужно очень и очень постараться . Ему нужно дать игровое время ,а не выпускать на 5-10 минут. По мне, он лучше всех троих .

    06.08.2025

  • TokTram_

    Игрок, конечно, крайне средний. Худший из форвардов из обоймы клуба. Но - кто вообще у ЦСКА на замены будет выходить ((

    06.08.2025

