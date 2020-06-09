Представитель нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал, что мог стать агентом нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

— Из тех, с кем вы могли бы работать, но не вышло, какой вариант самый обидный?

— Полтора года назад мне позвонил мой хороший товарищ Игорь Корнеев и попросил присмотреться к Ансу Фати. Ему было 16 лет, играл за молодежную команду «Барселоны» и здорово выделялся даже среди ребят, которые были старше. Меня парень впечатлил, мы с Корнеевым полетели в Испанию, чтобы встретиться с отцом футболиста, поговорить о дальнейшей совместной работе. Игорь с ним хорошо знаком. Два раза встречались со всей семьей Фати — сначала у него дома, потом в ресторане. В итоге ударили по рукам, я попросил юристов составить договор. А буквально перед самим подписанием контракта мне позвонил Корнеев и сказал, что на Фати вышел брат Месси, попросил работать с ним. Якобы сам Месси видит в Фати огромный талант и готов в таком случае всячески ему помогать. Так я остановился в шаге от подписания контракта с человеком, которого в 17 лет президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу отказывается продавать за 100 миллионов евро. (Константин Алексеев)

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