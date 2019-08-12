19:59 | Футбол — РПЛ

Божович завил, что "Крылья" будут биться в матче с "Ростовом"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович - о матче с "Ростовом" в пятом туре чемпионата России.

- Трудно, когда проигрываешь. Мы все понимаем, что только победой можем исправить положение, чтобы настроение у нас было лучше. Будем биться, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Посмотрим, что будет сегодня. Соболев? Он хорошо тренируется, хорошо работает на тренировках. Он прекрасно понимает, что только так он может сделать что-то со своей карьерой. Не могу сказать ничего плохого о его отношении к работе.

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Ростов - Крылья Советов

 

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