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Сегодня, 18:15

Божович — о критике Баринова и Галактионова в адрес судей: «Сегодня они бы говорили по-другому»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывания капитана железнодорожников Дмитрия Баринова и главного тренера команды Михаила Галактионова после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Не понимаю, почему они так высказались. Пенальти в этом эпизоде был. Было видно, что футболист «Локомотива» рукой остановил мяч. Это эмоции после игры. Сегодня они бы говорили по-другому. Сразу после свистка трудно сдерживаться», — сказал Божович «СЭ».

Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Михаил Галактионов. «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Миодраг Божович
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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