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Сегодня, 18:12

Миронов заявил, что первый тайм «Ростова» против «Пари НН» выдался очень тяжелым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, что для желто-синих первый там против «Пари НН» выдался тяжелым.

«Первый тайм для «Ростова» выдался тяжеловатым? Очень тяжеловатым. Погода, поле и, наверное, игра соперника. «Пари НН» больше выносил, без контроля, без какого-то владения мяча. Били вперед, такая и была игра. Сильно ли сказывалась погода? В первом тайме — нет. Во втором тайме поле вязкое стало, уже и подустали, ноги начали забиваться. Мы играли у них в первом круге, тоже выносили, иногда пытались через пас играть. Но чаще всего выносили», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Нижний Новгород» идет на 9-й строчке, имея в активе на одно очко больше.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-mironov-pervy-j-tajm-rostova-protiv-pari-nn-vy-dalsya-ochen-tyazhely-m/
Алексей Миронов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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