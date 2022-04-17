Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился эмоциями после завершения матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2).

«Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы ничья.

Обычно поражение — это вина тренера, но с таким судейством трудно было не проиграть. Со «Спартаком» отменили гол, сейчас нам забили после нарушения. Каждый тур, каждую игру происходят какие-то непонятные вещи. Думаю, что ВАР пока оказывается бесполезным», — приводит слова черногорского специалиста «Первый Тульский».

Напомним, в концовке встречи после нарушения правил на Даниле Степанове футболисты «Ростова» завладели мячом и Дмитрий Полоз забил победный гол. Тем не менее, главный арбитр матча Евгений Кукуляк взятие ворот засчитал.