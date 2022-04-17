Юран прокомментировал ничью «Химок» с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода».

— Боевая игра была, результат закономерный. Может быть, первый тайм немного скованно действовали в атаке, сдерживал груз ответственности за результат. Я предупреждал футболистов: столкнёмся с хорошей, организованной, силовой командой. Во втором тайме играли лучше, но, я думаю, что и мы, что и «Нижний» на забитый мяч не наиграли. В целом, увезти отсюда ничью — это неплохой результат. Ребятами я доволен, план на игру работал, парни выполняли все требования, поэтому они — молодцы.

— Согласны с тем, что Лантратов — лучший игрок матча?

— У меня все — лучшие игроки матча.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 25 матчах. В следующем туре подмосковная команда дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».