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Юран прокомментировал ничью «Химок» с «Нижним Новгородом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода».

— Боевая игра была, результат закономерный. Может быть, первый тайм немного скованно действовали в атаке, сдерживал груз ответственности за результат. Я предупреждал футболистов: столкнёмся с хорошей, организованной, силовой командой. Во втором тайме играли лучше, но, я думаю, что и мы, что и «Нижний» на забитый мяч не наиграли. В целом, увезти отсюда ничью — это неплохой результат. Ребятами я доволен, план на игру работал, парни выполняли все требования, поэтому они — молодцы.

— Согласны с тем, что Лантратов — лучший игрок матча?

— У меня все — лучшие игроки матча.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 25 матчах. В следующем туре подмосковная команда дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/aprel/sergey-yuran/

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П1

18%

1.75

X2

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Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
1
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1
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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15
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