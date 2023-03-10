Божович — об отстранении России: «Она обязательно вернется и будет побеждать!»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал отстранение сборной России и клубов от международных соревнований.

— Россия в марте проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Рады, что сборная постепенно возвращается к статусным играм?

— Нас тоже когда-то отстраняли... В ФИФА и УЕФА врут, заявляя, что спорт вне политики. Потому что отстранение России — это и есть политика.

Европа уничтожала Югославию, мою родину. Это тоже была политика. Поэтому не верьте тому, что они говорят. Россия обязательно вернется и будет побеждать! — сказал Божович «СЭ».

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.