Агент Ваноли заявил, что решение УЕФА не повлияет на работу главного тренера в «Спартаке»

Итальянский футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Это заявление УЕФА никак не повлияет на решение Паоло Ваноли остаться в «Спартаке». Он находится в московской команде не только из-за еврокубков», — сказал Д'Амико «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.