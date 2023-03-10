Божович — о натурализации Малкома и Кладиньо: «Молодцы! Ждем их в сборной России»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович высказался о получении Малкомом и Клаудиньо паспорта РФ.

— Знаете, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство?

— Положительно отнесся к этой новости. Молодцы! Ждем их в сборной России. Натурализация есть везде. Не вижу в этом ничего плохого, — сказал Божович «СЭ».

24 февраля 2023 года бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.