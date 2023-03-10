Божович — о Смолове: «Он игрок настроения — от него многое зависит»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович сравнил нападающих «Динамо» Константина Тюкавина и Федора Смолова.

— Вы сказали про Тюкавина — кто сильнее: он или Смолов?

— Смолов — лучший, когда он сам этого хочет. Когда Федор настроен, то забьет 10-15 голов за сезон. Даже «Реалу» и «Барселоне» готов забивать и играть в Европе. Он — игрок настроения, от него многое зависит. Качество игры Смолова никогда не вызывало сомнений. Это отличный форвард.