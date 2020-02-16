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Божович не ограничился только сувенирами с символикой «Крыльев Советов». У него нашелся еще один подарок для Бенитеса

21:13
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед началом товарищеского матча против «Далянь Ифан» вручил клубный сувенир Рафаэлю Бенитесу, который возглавляет китайскую команду. Также Божович презентовал испанскому специалисту бутылку водки.

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