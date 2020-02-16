Божович не ограничился только сувенирами с символикой «Крыльев Советов». У него нашелся еще один подарок для Бенитеса
21:13
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед началом товарищеского матча против «Далянь Ифан» вручил клубный сувенир Рафаэлю Бенитесу, который возглавляет китайскую команду. Также Божович презентовал испанскому специалисту бутылку водки.
Почему-то кажется, что вместо разбора сегодняшнего матча с самарцами,Рафаэлю Бенитесу лучше просто воспользоваться подарком Миодрага Божовича. pic.twitter.com/uWyJD47Jo8— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 16, 2020
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