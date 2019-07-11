Божович надеется на победу "Крыльев" над ЦСКА в первом туре РПЛ

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился тактическими планами на сезон-2019/20. Также специалист выразил надежду, что команде удастся отобрать очки в ЦСКА в первом туре сезона. Игра состоится в Самаре 14 июля.

– Схема будет такая, какая была, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Божовича. - В прошлом году мы старались играть в атакующий футбол, и за исключением матча против ЦСКА и первого тайма против "Зенита", команда выглядела неплохо. Надеюсь, в этом году нам удастся показать рациональную игру, которая принесет успех. Если наши атакующие игроки будут в хорошей форме, сможем играть и 4-4-2.

Пауза в чемпионате была маленькой, не думаю, что все успели физически подготовиться на 100 процентов. Первый тур может получиться неожиданным, принести сюрпризы. Надеюсь, так и будет. ЦСКА – непростая команда, раньше у них был возрастной, но опытный состав, теперь молодой, но заряженный. Любой результат, кроме поражения, думаю, можно будет считать для нас положительным, но, как каждый нормальный человек, в душе я всегда надеюсь, что будет победа.