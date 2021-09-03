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Божович может заменить Парфенова в «Арсенале»

11:39
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Миодраг Божович близок к назначению на пост главного тренера «Арсенала».

Черногорский специалист может заменить в тульском клубе Дмитрия Парфенова.

«Арсенал» с Парфеновым в прошлом сезоне только в последнем туре сохранил место в РПЛ (избежал прямого вылета с учетом отмены стыковых матчей в ФНЛ), а в этом набрал 4 очка в 6 турах и занимает 15-е место.

Божович уже работал с «Арсеналом» в сезоне-2017/18, в котором туляки заняли седьмое место в РПЛ.

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