Божович может заменить Парфенова в «Арсенале»
11:39
Как стало известно «СЭ», Миодраг Божович близок к назначению на пост главного тренера «Арсенала».
Черногорский специалист может заменить в тульском клубе Дмитрия Парфенова.
«Арсенал» с Парфеновым в прошлом сезоне только в последнем туре сохранил место в РПЛ (избежал прямого вылета с учетом отмены стыковых матчей в ФНЛ), а в этом набрал 4 очка в 6 турах и занимает 15-е место.
Божович уже работал с «Арсеналом» в сезоне-2017/18, в котором туляки заняли седьмое место в РПЛ.
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