Божович допускает отставку Станковича, если «Спартак» не обыграет «Рубин»

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» заявил, что главного тренера «Спартака» Деяна Станковича могут уволить в случае поражения от «Рубина» в 6-м туре РПЛ.

— Чего не хватает Деяну, чтобы исправить ситуацию?

— Уверенности. Нужны победы: если команда выиграет один-два матча подряд, то настроение у игроков и болельщиков поменяется, появится уверенность. В «Спартаке» ты под колоссальным давлением. Нет побед — тебя будут критиковать и обсуждать увольнение. Но вспомните — прошлой осенью «Спартак» хвалили. Называли претендентом на чемпионство.

— Ближайший матч «Спартака» — против «Рубина». Отставка Станковича в случае поражения будет логичной?

— Думаю, да. Еще раз: ответственность за результат — на тренере. Потенциально за шесть матчей набрать пять очков — это провал. Но я верю в победу «Спартака» над «Рубином».

«Спартак» (5 очков) занимает 13-е место в РПЛ после пяти туров.