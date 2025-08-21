Божович о неудачном старте «Зенита» в РПЛ: «Кризис в больших клубах — это нормально»

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» поделился мнением о неудачном старте «Зенита» в РПЛ.

— Вы упомянули о неудачном старте сезона в исполнении «Зенита». С чем это связываете?

— Пока рано делать выводы — «Зенит» в середине таблицы, но в итоге может стать чемпионом. Если полоса неудач продолжится, то можно будет задуматься об отставке Семака.

— Сейчас как раз говорят об усталости Сергея Богдановича — все же он давно в «Зените», а проблемы длятся не первый год.

— Такое бывает, что игроки и тренер устают друг от друга. И здесь тоже есть два варианта: кардинально менять состав или только главного тренера. Кризис в больших клубах — это нормально. Такое случается. «Манчестер Сити» с Гвардиолой провалил прошлый сезон. Когда ты на протяжении семи лет работаешь в одной команде, спады неизбежны.

«Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице чемпионата России после пяти туров.