Божович о возможной отставке Станковича из «Спартака»: «Когда нет результатов, виноват тренер»

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Когда нет результатов, виноват тренер. Это правило всегда работало и будет работать дальше. Как будут появляться слухи об отставке — особенно в таком большом клубе, как «Спартак». Но я считаю, что нужно довериться Станковичу. Дать ему время. Он может наладить игру и атмосферу в команде.

«Спартак» (5 очков) занимает 13-е место в РПЛ после пяти туров.