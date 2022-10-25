Боярский: «Зенит» уже выиграл чемпионат. Равных нам нет!»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии «СЭ» выразил уверенность в том, что команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом России по итогам сезона-2022/23.

«Зенит» уже выиграл чемпионат. Это почти как факт. Равных нам нет вообще! Даже близко никто не стоит. Не устану повторять, что «Зенит» — чемпион», — сказал Боярский «СЭ».

После 14 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 36 очками. Команда становилась чемпионом в четырех предыдущих сезонах.