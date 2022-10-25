В «Урале» прокомментировали решение расторгнуть контракт с Уруновым

В пресс-службе «Урала» прокомментировали «СЭ» расторжение контракта с полузащитником клуба Остоном Уруновым.

«Это решение принято по взаимному согласию сторон. Игрок уже покинул расположение команды. Желаем ему удачи!» — сказали в пресс-службе «Урала» «СЭ».

Во вторник, 25 октября, «Урал» объявил о разрыве контракта с 21-летним Уруновым.

Узбекский футболист выступал за екатеринбуржцев с начала сентября 2022 года, он принял участие в 3 матчах команды, провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями. Его контракт с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.