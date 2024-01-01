Бояринцев: «Чтобы не страдать похмельем, нужно знать меру в новогоднюю ночь»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев дал совет, как правильно употреблять спиртное в новогоднюю ночь.

«Ещенко сказал, что лучше всего от похмелья помогают рассол и пиво? Это личный выбор Андрея, тут сложно давать советы. Важно знать меру, и тогда все будет хорошо, чего и всем желаю в этот день. С наступившим новым годом!» — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

Ранее другой экс-игрок красно-белых заявил, что от похмелья помогают рассол и пиво.