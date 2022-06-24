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Дивеев о Кубке премьер-лиги: «Думаю, это было бы интересно всем клубам»

Защитник ЦСКА Дивеев поддержал идею создания Кубка премьер-лиги
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал идею создания Кубка премьер-лиги.

Напомним, что этот турнир является одним из сценариев насыщения календаря матчей после отстранения российских клубов от участия в международных соревнованиях.

«Думаю, это правильная идея, — приводит слова Дивеева ТАСС. — Думаю, это было бы интересно всем клубам. Если посмотреть чемпионат Англии или любой другой, они за сезон гораздо больше игр играют. Из-за того, что у нас не будет еврокубков, надо добавить какой-то турнир, чтобы не теряли нагрузку».

2 мая исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/15020955
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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