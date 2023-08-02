Боснийский игрок «Балтики» не удивлен игре Джеко в России: «Это его работа»

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина после матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) рассказал «СЭ» о реакции на игру боснийского форварда «Фенербахче» Эдина Джеко на Кубке PARI Премьер.

Джеко принял участие в играл против «Црвены Звезды» (1:3) и «Нефтчи» (1:0).

«Наконец-то Джеко сыграл в России! Не удивлен этому. А что? Это его работа. Он должен был играть за клуб. Честно, не смотрел матч, не видел, как он обнимался с одноклубниками и улыбался. Но я бы не мешал политику со спортом», — сказал Гузина «СЭ».

В ноябре 2022 года боснийский нападающий Эдин Джеко заявлял, что он против матча со сборной России.