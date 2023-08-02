Балахнин отреагировал на слухи о возможном возвращении Азмуна в «Зенит»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что новость о возможном возвращении нападающего Сердара Азмуна в «Зенит» находится на уровне слухов.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» сделал официальное предложение по покупке Азмуна.

«Пока еще рано говорить. Это просто на уровне слухов. Даже цена в 10 миллионов не точная. Поэтому, я не знаю, как можно сейчас комментировать. Может быть, больные в «Зените» есть, вот Сергеева не выпустили в матче с «Ростовом». Можно заметить проблемы в составе», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

В январе 2022 года иранский нападающий перешел из «Зенита» в «Байер». Он играл за питерский клуб с января 2019 года.

В прошлом сезоне Азмун сыграл в 33 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.