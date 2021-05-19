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«Химки» ведут переговоры о сотрудничестве с бизнесменом Ломакиным

00:26
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Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал, что у клуба может появиться новый спонсор.

— Мы ведем переговоры, не скрою, с Fix Price, большая сеть...

— Ломакина.

— Да. Интересное предложение от нас, если получится — хорошо.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

Первое интервью Анохина во главе «Химок». Откровенно про деньги, долги и судей

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