«Химки» ведут переговоры о сотрудничестве с бизнесменом Ломакиным

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал, что у клуба может появиться новый спонсор.

— Мы ведем переговоры, не скрою, с Fix Price, большая сеть...

— Ломакина.

— Да. Интересное предложение от нас, если получится — хорошо.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

Первое интервью Анохина во главе «Химок». Откровенно про деньги, долги и судей