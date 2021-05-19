«Химки» ведут переговоры о сотрудничестве с бизнесменом Ломакиным
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Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал, что у клуба может появиться новый спонсор.
— Мы ведем переговоры, не скрою, с Fix Price, большая сеть...
— Ломакина.
— Да. Интересное предложение от нас, если получится — хорошо.
(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)
Первое интервью Анохина во главе «Химок». Откровенно про деньги, долги и судей
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