Борис Ротенберг одним предложением охарактеризовал поражение от «Спартака»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на поражение от «Спартака» (0:1) в матче 8-го тура РПЛ.

— Как вам матч?

— Вы все видели.

После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. Сочинцы идут на 12-й позиции (6 очков).