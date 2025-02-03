Борис Игнатьев: «Станкович расчищает состав, чтобы за титул боролись сильнейшие»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об уходе Шамара Николсона из «Спартака».

«Уход Николсона? Станкович расчищает состав, чтобы за титул боролись сильнейшие и мотивированные игроки. Когда бьешься за чемпионство, мелочей не бывает. И атмосфера внутри коллектива — важный момент в этом плане. Недовольных быть не должно», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.